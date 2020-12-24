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تحويل مدرسة التمريض في طور سيناء إلى "حجر صحي"

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تحويل مدرسة التمريض في طور سيناء إلى "حجر صحي" تحويل مدرسة التمريض في طور سيناء إلى "حجر صحي"

مصراوي Masrawy

06:20 م الخميس 24 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه يجري تجهيز مدرسة التمريض بمدينة طور سيناء كعزل صحي لمرضى كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وقال وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إن المحافظة اتخذت إجراءات عاجلة بالتعاون مع مديرية الصحة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين .

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تخصيص الدور الأول بمدرسة التمريض للاستقبال والطوارئ والمعمل والأشعة والسحب، والدور الثاني العزل الإيجابي.

وأشار إلى أنه ستتحول الدراسة بالمدرسة نظام التعليم عن بعد " أون لاين" وسيجري إبلاغ الطلاب بمواعيد الامتحانات .

جدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء نسق مع مديرية الصحة والسكان لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال مشددة، بشأن غلق مستشفى الطور العام، وذلك طبقًا لما ورد بتقرير لجنة المنشآت بعدم صلاحية المستشفى وأنها من الممكن أن تنهار فجأة مما يشكل خطرًا على الأطقم الطبية والمواطنين .

وجرى إعداد مركز طب الأسرة بحي الزهراء بطور سيناء لاستقبال المرضى، ويضم وحدتي استقبال وطوارئ وعيادات خارجية، إضافة إلى تخصيص جزء من مستشفى الأمين بطور سيناء لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للمستشفى.

كما استعدت مستشفى أبورديس المركزي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، لاستقبال أي جراحات عاجلة لمواطني مدينة الطور، وأيضًا جاهزية أقسام بمستشفيات أبورديس ودهب ونويبع وشرم الدولي لعزل مصابي .

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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