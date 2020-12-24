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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

كما أكد الرئيس السيسي - خلال مشاركته اليوم عبر (الفيديو كونفرانس) في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية - على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها في فبراير المقبل ٢٠٢١.

وأعرب السيسي - خلال الاجتماع - عن التقدير لأخيه رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي؛ لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن نجاح القمة الأفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتي تنعكس - بدورها - على جهود حفظ السلم والأمن الأفريقي.

وتوافقت القمة على استمرار المتابعة والتنسيق - في هذا الصدد - للاستقرار على آلية عقد القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، بما يضمن سلاسة تنظيمها، ويحافظ على مصالح القارة وشعوبها.​