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قبل أسبوع من نهاية المهلة.. توجيه حكومي للمحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء

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قبل أسبوع من نهاية المهلة.. توجيه حكومي للمحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء قبل أسبوع من نهاية المهلة.. توجيه حكومي للمحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

06:08 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظات بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي هذا الصدد تابعت وزارة التنمية المحلية هذا الملف في بعض المحافظات، حيث أعلن محافظ أسيوط تلقي 115 ألف طلب تصالح مؤكدا على استمرار عمل المراكز التكنولوجية على فترتين صباحية ومسائية وأيام العطلات.

وأشار محافظ المنيا، إلى تلقي 153 ألف طلب تصالح مشيدا بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين بالمراكز التكنولوجية في تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت مايزيد عن 141 ألف طلب تصالح، مؤكدا على تخفيض التصالح عدة مرات.

فيما أعلن محافظ كفرالشيخ، تلقي أكثر من 110 آلاف طلب تصالح، لافتا إلى استمرار إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأوضح محافظ بني سويف، أن المحافظة تلقت حوالي 121 ألف طلب تصالح، مشيدا بإقبال أهالي المحافظة لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وتنتهي المهلة المقررة للتصالح في مخالفات البناء بنهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث تعد الفرصة الأخيرة للتصالح أمام المواطنين.​

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مصراوي Masrawy

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