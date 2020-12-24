منها السل وكورونا.. الصحة العالمية تكشف الأمراض التي تنتقل عبر الشيشة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أضرار تدخين الشيشة على الصحة العامة، موضحة أنها تعد بيئة خصبة لبقاء الكائنات الحية الدقيقة عليها وهو ما يزيد من احتمالية انتقال الأمراض المعدية بين المدخنين.

وأوضحت المنظمة، في منشور توعوي لها، تداولته صفحة وزارة الصحة المصرية، أنه على رأس الأمراض التي تنقلها الشيشة بين المواطنين فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس التهاب الكبد "سي" والسل وفيروس كورونا المستجد وغيرهم.​