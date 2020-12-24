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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ):

وصفت الخارجية الروسية الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالمسؤولية عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي وقعت على الولايات المتحدة بأنها محاولة لعرقلة بناء علاقات مع الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس :" لا يمكن استبعاد أن يكون الغرض الحقيقي من الاتهامات الجديدة ضدنا هو منع الرئيس المنتخب بايدن من بدء تعاون معنا".

وأضافت زاخاروفا:" بدلا من حل المشاكل الداخلية، لم يدر في خلد الإدارة الأمريكية أفضل من وصف بلادنا بأنها العدو الخارجي".

كانت روسيا قد نفت مرارا اتهامات لها بشن هجمات سيبرانية.

وتتعلق الاتهامات الحالية بهجوم قراصنة كبير على مؤسسات تابعة للحكومة الأمريكية، وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير العدل ويليام بار قد صرحا بأنه يبدو من المؤكد أن موسكو هي المسؤولة عن الهجوم.

وقد أدلى بايدن بتصريحات مشابهة وقال إن الهجوم لن يمر دون عواقب.