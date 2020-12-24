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موسكو: اتهام بالهجمات السيبرانية محاولة لعرقلة بناء علاقات مع بايدن

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موسكو: اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية محاولة لعرقلة بناء علاقات مع بايدن موسكو: اتهام بالهجمات السيبرانية محاولة لعرقلة بناء علاقات مع بايدن

مصراوي Masrawy

06:28 م الخميس 24 ديسمبر 2020

موسكو - (د ب أ):

وصفت الخارجية الروسية الاتهامات الموجهة إلى بالمسؤولية عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي وقعت على الولايات المتحدة بأنها محاولة لعرقلة بناء علاقات مع الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس :" لا يمكن استبعاد أن يكون الغرض الحقيقي من الاتهامات الجديدة ضدنا هو منع الرئيس المنتخب بايدن من بدء تعاون معنا".

وأضافت زاخاروفا:" بدلا من حل المشاكل الداخلية، لم يدر في خلد الإدارة الأمريكية أفضل من وصف بلادنا بأنها العدو الخارجي".

كانت روسيا قد نفت مرارا اتهامات لها بشن هجمات سيبرانية.

وتتعلق الاتهامات الحالية بهجوم قراصنة كبير على مؤسسات تابعة للحكومة الأمريكية، وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير العدل ويليام بار قد صرحا بأنه يبدو من المؤكد أن موسكو هي المسؤولة عن الهجوم.

وقد أدلى بايدن بتصريحات مشابهة وقال إن الهجوم لن يمر دون عواقب.

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مصراوي Masrawy

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