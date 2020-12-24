أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك

Print
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

06:16 م الخميس 24 ديسمبر 2020

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي"، تطلع لتعزيز التعاون مع باكستان.

وبحث الجانبان مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين في مجمل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، والدفع بها قدماً لآفاق أرحب؛ بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

كما تطرق الوزيران إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية.

وجرى تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الوزيران الحرص والإرادة للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية