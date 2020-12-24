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"قوميز" يرد على مشجع: المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة

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"قوميز" يرد على مشجع: المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة "قوميز" يرد على مشجع: المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة

قال المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "قوميز": إن عودة النصر للمنافسة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستمنح الدوري قوة وإثارة أكثر.

وقال قوميز لأحد مشجعي النصر في مقطع قصير: "لا بد أن يعود النصر إلى وضعه الطبيعي، ويستعيد مكانه في مراكز المقدمة أعلى الترتيب كالسابق؛ لأن المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة".

وقدم مشجع النصر لـ"قوميز" الشكر، خلال المقطع، مؤكداً أنه يحترمه كثيراً رغم أنه يلعب مع الهلال، وفق ما ظهر خلال المقطع المتداول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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