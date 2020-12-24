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نائبة بالبرلمان القادم: على المرأة استغلال الفرصة لإثبات نفسها

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نائبة بالبرلمان القادم: على المرأة استغلال الفرصة لإثبات نفسها نائبة بالبرلمان القادم: على المرأة استغلال الفرصة لإثبات نفسها

مصراوي Masrawy

05:50 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قالت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب 2021، إن قضايا المرأة ستكون في مقدمة أولوياتها بالبرلمان.

وأشارت مي، على هامش استخراج كارنيه عضوية برلمان 2021، إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم المرأة وهو ما تم في المشهد السياسي بتخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه على المرأة استغلال تلك الفرصة لإثبات نفسها.

وأضافت أنها تتبنى قضايا توفير فرص عمل للمرأة من خلال المشروعات الصغيرة مثل مشروعك في قريتك وغيرها.

وحول رغبتها في الانضمام إلى اللجان النوعية أوضحت أنها ستنضم للجنة الإسكان كرغبة أولى ولجنة الشئون العربية كرغبة ثانية، موضحة أنها مهتمة بملف الإسكان بحكم مجال عملها كمهندسة، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعديل قانون البناء الموحد.​

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مصراوي Masrawy

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