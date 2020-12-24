جامعة سوهاج تصدر بيانًا حول شائعة وفاة طالبة بكورونا

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصدر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج بيانًا، اليوم الخميس، حول تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفيد وفاة طالبة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء في البيان، أنه "بالإشارة إلى ما جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري متأثرة بفيروس كورونا، يوضح المركز الإعلامي أن الطالبة المشار إليها - تغمدها الله بواسع رحمته - توفيت اليوم في بلدها بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم".

وأضاف بيان جامعة سوهاج أن إدارة كلية الطب البيطري أفادت أنه من واقع سجلات الغياب تبين أن الطالبة لم تحضر أي نوع من المحاضرات منذ 19 من شهر نوفمبر الماضي.

وأكد المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أن إدارة كلية الطب البيطري تطمئن جميع الطلاب على أن عملية التطهير والرش لمبنى الكلية وخصوصًا المدرجات والمعامل تجرى بشكل دوري مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل وخارج قاعات التدريس، لمواجهة انتشار الفيروس المستجد.

جدير بالذكر أنه تداول رواد فيس بوك بمحافظة سوهاج وفاة الطالبة "ولاء خالد" بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.