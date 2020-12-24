أخبار عاجلة

سوريا : قصف اسرائيلي جديد يستهدف ميليشيات ايرانية في سوريا -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
برلماني عن "مستقبل وطن": ملتزم بقرارات الحزب في انتخابات لجان النواب -
القبض على عاطلين متهمين بقتل مواطن في المطرية -
تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

بعد تصريحات محمد صلاح.. أين أخطأ وهل هناك مشكلة حقيقية مع ليفربول؟

Print
مواضيع متعلقة
ماتت بالسرطان.. محرر في CNN يصف لحظات السعادة والألم في حياة رضيعته

ماتت بالسرطان.. محرر في CNN يصف لحظات السعادة والألم في حياة رضيعته

السماء كما نعرفها قد تتغير قريباً.. هل هذه ضريبة الإنترنت؟

السماء كما نعرفها قد تتغير قريباً.. هل هذه ضريبة الإنترنت؟

واحدة من العلماء الذين مهدوا الطريق للقاح كورونا.. من هي كاتالين كوريكو؟

واحدة من العلماء الذين مهدوا الطريق للقاح كورونا.. من هي كاتالين كوريكو؟

عام مهم للدولة.. هذه أبرز محطات الإمارات في 2020

عام مهم للدولة.. هذه أبرز محطات الإمارات في 2020

شبكة عيون الإخبارية