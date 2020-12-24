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أبرز خدمات "المواصفات".. المطابقة والتسهيل والتسريع في "سابر"

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أبرز خدمات "المواصفات".. المطابقة والتسهيل والتسريع في "سابر" أبرز خدمات "المواصفات".. المطابقة والتسهيل والتسريع في "سابر"
ورشة عمل تدريبية أقامتها الهيئة عن بُعد في القصيم بتعاون "الغرف"

أبرز خدمات

أقامت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل تدريبية عن بُعد في منطقة القصيم، وتشمل المحافظات التابعة لها، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، قدّمها مدير عام إدارة سلامة المنتجات عبدالملك التويجري؛ وذلك لشرح أبرز الخدمات المقدمة التي تساعد المستفيدين على إنجاز أعمالهم بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى توضيح التحسينات الجديدة وآلية العمل عليها وكيفية التسجيل واستخراج الشهادات المطلوبة.

وَبَيَّنْت "المواصفات السعودية"، أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة "سابر" من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.

وتدعو الهيئة المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة "سابر" والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، علماً بأنه تم تطوير منصة "سابر" الإلكترونية، بالتعاون مع الشريك التقني شركة "ثقة" وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

وعلى صعيد متصل، واستمراراً لجهود الهيئة في توضيح التحسينات الجديدة بمنصة "سابر"، تقيم خلال الأيام المقبلة 3 ورش عمل تدريبية في عدة مناطق وهي الجبيل والحدود الشمالية بالإضافة إلى منطقة تبوك، ولمعرفة المزيد حول إجراءات الحضور يمكن الدخول على الحسابات الرسمية لمنصة "سابر" الإلكترونية.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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