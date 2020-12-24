من كفرالشيخ للقاهرة.. مسيرة بالسيارات لاستقبال "بيج رامي" بالمطار- صور

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الخميس، مسقط رأس لاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي "بيج رامي"، مسيرة بالسيارات، إلى مطار القاهرة لاستقبال اللاعب قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمعت السيارات أمام منزل "بيج رامي"، على الطريق الدولي الساحلي، قبالة بحيرة البرلس، وملصق عليها صور، وبانرات، واستيكرات، تحمل صوره.

وتتقدم المسيرة أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي، وعلى رأسها والدته، وأشقائه، فيما تضم المسيرة شباب من القرية، حاملين أعلام مصر.

وكشف محمد السبيعي، الشقيق الأكبر، للاعب في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، عن وصول شقيقه ظهر اليوم، قادمًا على خطوط الطيران من نيويورك إلى القاهرة، عقب مشاركته في بطولة مستر أولمبيا 2020 والذي حصل عليها محققًا المركز الأول.

ويشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري "بيج رامي".