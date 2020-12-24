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الجوف.. أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية تضبط 35 مخالفة

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الجوف.. أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية تضبط 35 مخالفة الجوف.. أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية تضبط 35 مخالفة
صادرت الأمانة 320 كجم من المنتجات والأغذية وذلك خلال أسبوع

الجوف.. أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية تضبط 35 مخالفة

نفّذت أمانة منطقة الجوف 2488 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة للإجراءات الاحترازية من المستجد، ومصادرة 320 كجم من المنتجات والأغذية في الأسواق والمراكز التجارية وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف أنه خلال الفترة تم تطهير وتعقيم 1522 موقعاً، ورفع 9212 طناً من النفايات، إضافة لـ22925 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، إلى جانب تنفيذ 75 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونشر 6 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب أمانة منطقة الجوف بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.أمانة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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