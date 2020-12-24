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تطهير وتعقيم مساجد بورسعيد لمواجهة كورونا- صور

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تطهير وتعقيم مساجد بورسعيد لمواجهة كورونا- صور تطهير وتعقيم مساجد بورسعيد لمواجهة كورونا- صور

مصراوي Masrawy

09:34 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهدت مساجد محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عمليات تطهير وتعقيم المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنتهجها وزارة الأوقاف حفاظًا على صحة المصلين وسلامتهم.

وأشار الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، إلى أنه وجه الأئمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية باصطحاب كل مصلي سجادة الصلاة الخاصة به وكمامة، وعدم فتح دورات المياه نهائيًا وكذا مصليات السيدات.

كما شدد على متابعة التطهير والتعقيم المستمر بالمساجد بشكل يومي، ومنع إقامة الشعائر بمكبرات الصوت الخارجية سوى الأذان والإقامة فقط.

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