قد تكون الأقوى.. موجة شديدة البرودة وماطرتان يُفَصِّلها "الحصيني"

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قال: هناك اختلاف في النماذج في أماكن الغزارة.. إجازة الفصل للطلاب مطر

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد من شبه قوية إلى متوسطة، على أجزاء واسعة من مناطق المملكة العربية السعودية والخليج، هي أقوى موجة برد منذ دخول مربعانية 1442هـ؛ إلا أن يصرفها الله.. بدايتها اليوم الخميس على مناطق: (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل)، متوقع عليها موجة برد شبه قوية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع موجة برد خفيفة على منطقتي الشرقية والمدينة، تتراوح صغراها بين 9 و13 درجة، والعظمى بين 19 و24 درجة مئوية، وشمالهما تزداد فيهما البرودة واحتمال تشكّل الصقيع على شمال الوسطى والشمالية من المملكة، ومتوقع أن تزف إجازة الفصل الأول طلابها على وقع المطر".

وتابع: "متوقعٌ حالتان ممطرتان -بإذن الله- الأولى بدايتها مساء الجمعة 10/ 5/ 1442هـ على "أجزاء" من مناطق مكة والمدينة ثم الشمالية، ثم تتعمق -بإذن الله- نحو الوسطى فالشرقية".

واختتم: "هناك اختلاف في النماذج في أماكن الغزارة؛ بل حتى أماكن الهطول؛ لكن مع الاستغفار والصدقة والتوبة يكون الواقع أفضل".حالة الطقس الأرصاد أمطار