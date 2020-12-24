السديس للموظفين الميدانيين: أنتم فخر لنا عملكم مميز وجهودكم مشرّفة

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أظهروا تفانيهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام فكرّمهم الرئيس العام

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الموظفين المميزين المجتهدين في عملهم الميداني.

وأشاد بالموظفين المُكَرمين وقال إنهم فخر للرئاسة، وتميزوا في العمل الميداني؛ حيث أظهروا تفانيهم وإخلاصهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وقد كرم الموظفين على ما قدموه من جهود مميزة وهم: (مدير عام الحشود والتفويج رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس أسامة الحجيلي، ومساعد المدير العام للحشود والتفويج نائب رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس نزار علاء الدين، ووكيل الحشود والتفويج المهندس ريان سقطي، ومساعد مشرف الفترة الثانية المهندس رياض عبيد الحازمي، والمهندس أيمن فلمبان، ومشرف الفترة الأولى فهد عبدالله الجعيد، وعبدالسلام أحمد المحمادي، وأيمن حميد اللهيبي، وعاطي عطية الفهمي، ومشرف الفترة الثانية عبدالحفيظ الثبيتي، ومبارك دخيل سالم العبدلي، وبندر بن مساعد الوذيناني، ومداوي عبدالله عسيري، ومشرف الوردية الثالثة فايز عبدالرحمن الحارثي، ومحمد عبدالرحمن الزهراني، وسالم عبدالرحمن الجابري، وحبيب عواض الحارثي، وبراء عادل أحمد بارودي، ومازن الطويرقي، ومحمد محمود فلاتة، وخلف نجر العتيبي، وعبدالحفيظ بن بريك الثبيتي).

من جانبهم شكر الموظفون على هذه اللفتة غير مستغربة، والتي تمثل لهم دافعًا لتقديم المزيد من الجهود المضاعفة لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس