أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
برلماني عن "مستقبل وطن": ملتزم بقرارات الحزب في انتخابات لجان النواب -
القبض على عاطلين متهمين بقتل مواطن في المطرية -
تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا تمنع الرحلات مع جنوب إفريقيا بعد اكتشاف السلالة المتحورة الثانية

Print
بريطانيا تمنع الرحلات مع جنوب إفريقيا بعد اكتشاف السلالة المتحورة الثانية بريطانيا تمنع الرحلات مع جنوب إفريقيا بعد اكتشاف السلالة المتحورة الثانية
وزير الصحة: تُشكِّل "مصدر قلق كبير لأنها أكثر عدوى ويبدو أنها تحورت أكثر

بريطانيا تمنع الرحلات مع جنوب إفريقيا بعد اكتشاف السلالة المتحورة الثانية

أعلنت السلطات البريطانية اكتشافها حالتين من سلالة جديدة أخرى من "مقلقة للغاية"؛ لأنها "أكثر عدوى"، قائلةً إن مصدرها هو جنوب إفريقيا، وفرضت "على الفور" قيودًا على السفر مع هذا البلد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: إن هذه السلالة الجديدة المتحورة تشكل "مصدر قلق كبير؛ لأنها أكثر عدوى، ويبدو أنها تحورت أكثر من السلالة الجديدة التي كانت قد اكتُشفت في المملكة المتحدة".

وأضاف أن الأشخاص الحاملين لهذا الفيروس والذين أتوا من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة، وأولئك الذين كانوا على اتصال بهم، قد وُضعوا في حجر صحي.

ويتوجب على أي شخص كان في جنوب إفريقيا أو كان على "اتصال وثيق" مع أي شخص زار هذا البلد خلال الأسبوعين الماضيين، أن يخضع "فورًا لحجر صحي".

وقالت وزارة النقل في بيان، إنه اعتبارًا من الساعة 9:00 ت غ، الخميس؛ لن يتمكن المسافرون من جنوب إفريقيا من دخول إنجلترا، باستثناء البريطانيين والإيرلنديين وكذلك حاملي التأشيرات والمقيمين الدائمين الذين سيتوجب عليهم وعلى مَن يعيش معهم في المنزل الخضوع لحجرٍ لعشرة أيام.

وينطبق هذا الإجراء أيضًا على المسافرين الذين زاروا جنوب إفريقيا أو مروا عبرها في الأيام العشرة الماضية. وباتت الرحلات المباشرة مع هذا البلد ممنوعة.

يأتي اكتشاف هذه السلالة الجديدة المتحورة، بعد أيام فقط من اكتشاف سلالة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة قالت السلطات الصحية إنها أكثر عدوى من سابقتها.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في جنوب سيناء

تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في جنوب سيناء

تسجيل 8 إصابات في اليابان بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

تسجيل 8 إصابات في اليابان بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العديسات في الأقصر

تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العديسات في الأقصر

شبكة عيون الإخبارية