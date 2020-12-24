كورونا في 4 دول.. 961 وفاة بالبرازيل و38 حالة بتونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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كوريا الجنوبية تسجل 985 إصابة جديدة و17 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس، أنها سجلت 46696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و961 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و365 ألفًا و517 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 189 ألفًا و220.

وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس: إن كوريا الجنوبية سجلت أمس الأربعاء 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 53533 إصابة.

وأضافت الوكالة أن البلاد سجلت 17 حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 756 وفاة.

تونس

سجلت تونس 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و38 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 125 ألف حالةً؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4275 حالةً.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي الصيني سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وأن ست حالات كانت في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد؛ مشيرة إلى أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 86899؛ بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.فيروس كورونا الجديد