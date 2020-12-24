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مرتفع ومنخفض جوي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وأماكن سقوط الأمطار

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مرتفع ومنخفض جوي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وأماكن سقوط الأمطار مرتفع ومنخفض جوي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وأماكن سقوط الأمطار

مصراوي Masrawy

07:00 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الهيئة، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الأمطار، توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة (40 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وشبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 20 - 12 درجة، وعلى الإسكندرية بين 19 - 14، وعلى مطروح بين 18 - 13، وعلى سوهاج بين 22 - 10، وعلى قنا بين 24 - 10 درجة مئوية.

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