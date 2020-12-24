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: تسجيل 76 وفاة جديدة بكورونا في موسكو وارتفاع الإجمالي لـ 10689

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روسيا: تسجيل 76 وفاة جديدة بكورونا في موسكو وارتفاع الإجمالي لـ 10689 : تسجيل 76 وفاة جديدة بكورونا في موسكو وارتفاع الإجمالي لـ 10689

مصراوي Masrawy

06:45 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات المركز، وفقا لقناة " اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10689 شخصا.
وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 756 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة أكثر من 582 ألف شخص.
وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في وقت سابق، أن الوضع الوبائي في العاصمة صعب، مؤكدا أن السلطات لا تخطط لفرض قيود إضافية، لكنها لن تخفف القيود والقواعد القائمة.

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مصراوي Masrawy

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