"اليوم.. بيج رامي يصل مطار القاهرة عقب تتويجه ببطولة "مستر أولمبيا 2020"

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

يصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي Big Ramy ، قادمًا على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم MS986 القادمة من نيويورك، وأعدت الشركة الوطنية مصر للطيران استقبال خاص بالبطل.

وحصل ممدوح السبيعي على المركز الأول عالميًا، في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام، وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير ، فيل هيث ، وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان ، ورغم إصابة "بيج رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.​