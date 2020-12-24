أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
برلماني عن "مستقبل وطن": ملتزم بقرارات الحزب في انتخابات لجان النواب -
القبض على عاطلين متهمين بقتل مواطن في المطرية -
تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"اليوم.. بيج رامي يصل مطار القاهرة عقب تتويجه ببطولة "مستر أولمبيا 2020"

Print
"اليوم.. بيج رامي يصل مطار القاهرة عقب تتويجه ببطولة "مستر أولمبيا 2020" "اليوم.. بيج رامي يصل مطار القاهرة عقب تتويجه ببطولة "مستر أولمبيا 2020"

مصراوي Masrawy

06:30 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

يصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي Big Ramy ، قادمًا على طائرة للطيران، رحلة رقم MS986 القادمة من نيويورك، وأعدت الشركة الوطنية مصر للطيران استقبال خاص بالبطل.

وحصل ممدوح السبيعي على المركز الأول عالميًا، في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام، وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير ، فيل هيث ، وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان ، ورغم إصابة "بيج رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية