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تضم 200 يتيم "الندوة العالمية" تجهز وتشغل دارًا للأيتام في بنجلاديش

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"المناهل الخيرية" ثمنت عطاء حكومة وشعبًا في العمل الإنساني

تضم 200 يتيم

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة المناهل الخيرية في بنجلاديش بتجهيز وتشغيل دار الأيتام في منطقة رانغاماتي والتي تضم (200) يتيم.

وتفصيلاً .. أثنت جمعية المناهل الخيرية في خطاب شكر على جهود الندوة في إنجاز هذا العمل الإنساني النبيل وثمنت عطاء المملكة حكومة وشعبًا.

فيما تواصل الندوة العالمية جهودها الإنسانية في رعاية الأيتام وكفالتهم في عدة دول حول العالم وتمد يدها لهذه الشريحة التي تحتاج إلى المساعدة وتقدم لهم برامجها التي تؤهلهم للتفوق الدراسي وتعدهم ليكونوا نماذج صالحة يفيدون مجتمعاتهم وأوطانهم.

تضم 200 يتيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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