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طريق "العارضة – الخوبة" يواصل حصد الأرواح.. أسرة تفقد ابنها في حادث مروِّع

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الأهالي طالبوا بوضع حلول لازدواجيته.. و"النقل": الطريق ممتاز وبه لوحات إرشادية

طريق

يواصل الطريق الحيوي الرابط بين محافظة العارضة والخوبة، ذو المسار الواحد، الذي يمرّ بعدد من القرى، زهق أرواح الأبرياء بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، وعشوائية مداخله؛ إذ سجّل أمس حادث تصادم مأساويًّا جديدًا، راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، فيما نُقل شقيقه إلى المستشفى متأثرًا بجروح بليغة، بعد أن تحولت مركبتهما لكومة من الحديد.

وتفصيلاً، قال مواطنون إن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي. وطالبوا بوضع حلول جذرية، خاصة أن الطريق حيوي، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.

وأوضح الأهالي أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث القاتلة التي راح ضحيتها أبرياء من أطفال وشبان وكبار سن ونساء.. وقالوا: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أكد لـ"سبق" في وقت سابق أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم.

وأشار إلى أن الطريق جديد وممتاز، ويوجد به لوحات إرشادية.

وأهاب الفرع بقائدي المركبات على جميع الطرق، سواء فردية أو مزدوجة، لتوخي الحذر، والتقليل من السرعات، وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع مميتة.

طريق

طريق

طريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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