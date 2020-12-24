مهندس سعودي يتفوق على مديرين عالميين وينال جائزة "بلاتس" للإنجاز

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من بين مسؤولين تنفيذيين من شرق العالم وغربه يعملون بصناعة النفط والطاقة

سجل مهندس سعودي إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلات المملكة العلمية والمعرفية حينما حصل على جائزة بلاتس للإنجاز مدى الحياة من الولايات المتحدة الأمريكية.

واختارت لجنة التحكيم المهندس السعودي داوود محمد الداوود نائب رئيس أرامكو لعمليات نفط المنطقة الشمالية لنيل الجائزة من بين مسؤولين تنفيذيين من شرق العالم وغربه تنافسوا في صناعة النفط والطاقة.

وتعد هذه الجائزة من أعلى الجوائز؛ إذ إنها ذات القيمة ‎للقيادة والابتكار والأداء المثالي.

وتكرم جوائز الطاقة العالمية المنظمات والأفراد في صناعة الطاقة الذين يكرسون أنفسهم لتحقيق التميز، حيث يمثل الفائزون أفضل الأفضل في هذه الصناعة.

وبهذه الجائزة يسجل القياديون السعوديون بصمة ثقة عالمية جديدة في الصناعة الحيوية المؤثرة ومثيلاتها.