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ضبط صيدلية بدون ترخيص تطرح أدوية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

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ضبط صيدلية بدون ترخيص تطرح أدوية مجهولة المصدر بكفر الشيخ ضبط صيدلية بدون ترخيص تطرح أدوية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:31 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مشتركة بين مديرية ، ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، أثناء طرحها للبيع في صيدلية بدون ترخيص، بمدينة الحامول.

شُكلت الحملة من شعبان داود، كبير مفتش مباحث التموين، ومحمد عبد القوى، ورضا داود، بالرقابة التموينية، والدكتور ماجد مصطفى، بالتفتيش الصيدلي، للمرور على الأسواق، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بدون ترخيص بمدينة الحامول، وبداخلها 11 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي فواتير، عبارة عن أدوية متنوعة، ومضاد حيوي، و100 بخاخة كحول، و10 علب كمامات، كما ضبط بنفس الصيدلية 475 قرص دواء وكريم، منتهي الصلاحية.

جري التحفظ علي المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4011 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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