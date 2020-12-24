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إضاءة سور البلدة القديمة بالقدس بألوان العلمين المغربي والإسرائيلي

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إضاءة سور البلدة القديمة بالقدس بألوان العلمين المغربي والإسرائيلي إضاءة سور البلدة القديمة بالقدس بألوان العلمين المغربي والإسرائيلي

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أن إضاءة أسوار البلدة القديمة في القدس بألوان العلم المغربي هو رسالة سلام للشعب المغربي.

وبدوره، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إضاءة أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة بألوان العلم المغربي، يأتي للاحتفاء بالسلام بين بلاده والمملكة.

وقال أدرعي: 

احتفاء بالسلام بين إسرائيل والمغرب، قامت بلدية أورشليم القدس بإضاءة ألوان العلم المغربي إلى جانب العلم الإسرائيلي ورمز اليد (خمسة) بالإضافة إلى كلمة سلام بثلاث لغات على سور البلدة القديمة.

في سياق متصل، أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، مجددا عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ، بشأن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.

وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، جاء ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي وفداً يضم مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل مائير بن شبات، وآبي بيركوفيتش، مساعد الرئيس الأمريكي، الممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

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