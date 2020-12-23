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الصحة تُجري أبحاثًا على 3 فئات للتحقق من سلالة كورونا الجديدة

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الصحة تُجري أبحاثًا على 3 فئات للتحقق من سلالة كورونا الجديدة الصحة تُجري أبحاثًا على 3 فئات للتحقق من سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

07:52 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عدم وجود أي دليل يؤكد تأثير التغيرات والتحورات الجديدة بفيروس كورونا المستجد على معدل الإصابة أو سرعة الانتشار.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تجري تجارب بحثية لرصد أي تغيرات چينية للفيروس من خلال دراسة التحاليل الدورية للمصابين بفيروس كورونا المستجد بـ 3 فئات:
- الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا استمرت إصابتهم لفترات طويلة.
- الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا للمرة الثانية.
- المسافرون القادمون من بريطانيا في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2020.

وشددت على أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن بتأثير تلك التغيرات على اللقاحات المعطلة لفيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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