إصابة شخص وابنته في انهيار منزل بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب أب وابنته اليوم الأربعاء، إثر انهيار منزل قديم بدرب عامر بحي شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، برفقة قوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وتبين انهيار عقار قديم مكون من دور أرضي وطابق علوي مبني بالطوب اللبن والطين والسقف من الجريد، ما أسفر عن إصابة "عادل.ب.إ" 62 عامًا، وابنته "آيه" 26 عامًا، وجرى فرض طوق أمني حول المنزل، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.