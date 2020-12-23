أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

: الظهراوي يطلب بناء مستشفى جديد في الزرقاء بعد جوله ميدانية

Print
بالفيديو : الظهراوي يطلب بناء مستشفى جديد في الزرقاء بعد جوله ميدانية : الظهراوي يطلب بناء مستشفى جديد في الزرقاء بعد جوله ميدانية

جى بي سي نيوز :- جال النائب محمد الظهراي على مستشفى الحاووز في الزرقاء " المستشفى الحكومي " كاشفا عبر تسجيل ما يعانيه المستشفى من تقادم في البناء وشح في الامكانيات ونقص في الكوادر . 

وخاطب الظهراي وزير الصحة ان حوالي  مليون ونصف مواطن في الزرقاء لا يجدون العناية الصحية المناسبة مطالبا ببناء مستشفى جديد على اعتبار ان مستشفى الامير فيصل في ياجوز والمستشفيات المساعدة لم يعد بامكانها تلبية حاجات المواطنين في اللواء  .

شاهد الظهراوي بالفيديو : 

جى بي سي نيوز :- جال النائب محمد الظهراي على مستشفى الحاووز في الزرقاء " المستشفى الحكومي " كاشفا عبر تسجيل بالفيديو ما يعانيه المستشفى من تقادم في البناء وشح في الامكانيات ونقص في الكوادر . 

وخاطب الظهراي وزير الصحة ان حوالي  مليون ونصف مواطن في الزرقاء لا يجدون العناية الصحية المناسبة مطالبا ببناء مستشفى جديد على اعتبار ان مستشفى الامير فيصل في ياجوز والمستشفيات المساعدة لم يعد بامكانها تلبية حاجات المواطنين في اللواء  .

شاهد الظهراوي بالفيديو : 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وفد حقوقي يتفقد منطقة سجون القناطر الخيرية

بالفيديو.. وفد حقوقي يتفقد منطقة سجون القناطر الخيرية

بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته

بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته

بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته

بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته

بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية