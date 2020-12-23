جى بي سي نيوز :- جال النائب محمد الظهراي على مستشفى الحاووز في الزرقاء " المستشفى الحكومي " كاشفا عبر تسجيل بالفيديو ما يعانيه المستشفى من تقادم في البناء وشح في الامكانيات ونقص في الكوادر .

وخاطب الظهراي وزير الصحة ان حوالي مليون ونصف مواطن في الزرقاء لا يجدون العناية الصحية المناسبة مطالبا ببناء مستشفى جديد على اعتبار ان مستشفى الامير فيصل في ياجوز والمستشفيات المساعدة لم يعد بامكانها تلبية حاجات المواطنين في اللواء .

شاهد الظهراوي بالفيديو :