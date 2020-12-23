أخبار عاجلة

انتهاء فصول جريمة القتل التي شهدتها مدارس المملكة بالرياض عام 2017 -
بالفيديو.. "الصحة": التحور لا يؤثر بشكل سلبي على فعالية لقاح كورونا -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة -
اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل -
وزير الإعلام السوداني يؤكد سعي الدولة لإزالة كل معوقات العمل الثقافي -
الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 2444 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة وفاة في الاردن

Print
تسجيل 2444 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة وفاة في الاردن تسجيل 2444 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (2444) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (777) في محافظة العاصمة عمّان.
- (736) في محافظة إربد، منها (66) في الرمثا.
- (217) في محافظة الزرقاء.
- (153) في محافظة البلقاء.
- (137) في محافظة عجلون.
- (96) في محافظة المفرق.
- (82) في محافظة العقبة.
- (67) في محافظة جرش.
- (49) في محافظة مأدبا.
- (47) في محافظة الكرك.
- (46) في محافظة الطفيلة.
- (37) في محافظة معان، منها (5) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (279,892) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (27,009) حالات.
- سُجّلت (23) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3627) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (135) حالة، فيما غادرت (120) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1041) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (877) بنسبة إشغال (21%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (307) بنسبة إشغال (33%).
-بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (152) بنسبة إشغال (18%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3088) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (249,256) حالة.
- تمّ إجراء (19,085) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,002,173) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.81%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

من مصر | استشاري صحة نفسية تتحدث عن فكرة الاطمئنان الزائف في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا

من مصر | استشاري صحة نفسية تتحدث عن فكرة الاطمئنان الزائف في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا

من مصر | فقرة عن كيفية الحفاظ على الجمال الداخلي والخارجي في ظل أزمة فيروس كورونا

من مصر | فقرة عن كيفية الحفاظ على الجمال الداخلي والخارجي في ظل أزمة فيروس كورونا

من مصر | فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم ويسجل 80 مليون إصابة و600 ألف وفاة

من مصر | فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم ويسجل 80 مليون إصابة و600 ألف وفاة

شبكة عيون الإخبارية