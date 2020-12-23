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وزير الأوقاف اليمني يؤكد دعمه مقترحا لسن تشريعات تجرم الإساءة للدين

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موسكو - سبوتنيك. وقال شبيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": الدعوة لسن تشريعات لتجريم الإساءة للدين والرموز الدينية نحن معها ونساند أي جهد قانوني في هذا الاتجاه، ولا شك أن دولة ومكانتها في العالم لديها القوة التي تؤهلها لتلعب دوراً في تعزيز هذه المبادئ والتي تصب في مصلحة الاستقرار العالمي والحكومة اليمنية تتطلع إلى تعزيز وتمتين العلاقات مع دولة روسيا الصديقة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأضاف وزير الأوقاف اليمني "نحن ندين ونرفض كل سلوك سواءٌ أكان قولاً أو فعلاً من شأنه الإساءة للدين أو الرموز الدينية وفي مقدمة ذلك نبينا الكريم محمد (ص) الذي يتبعه اليوم أكثر من مليار ونصف المليار مسلم ونؤكد بأن هذه السلوكيات تثير الكثير من الاحتقان بين المجتمعات والأمم وتسيء لقيم التعايش الإنساني وحقوق الإنسان والحريات التي يتفق عليها العالم أجمع أو يفترض أن يكون كذلك".

رئيس الرابطة الروسية للدفاع عن الحرية الدينية، سيرغي ميلنيكوف، دعا يوم أمس الثلاثاء، إلى اعتماد اتفاقية دولية لحماية حقوق المؤمنين على خلفية تزايد اضطهاد المسيحيين والمسلمين وممثلي الديانات الأخرى في العالم.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كلف في وقت سابق من الشهر الجاري، وزارة الخارجية الروسية للمبادرة ببدء نقاش على المنصات الدولية حول منع الأعمال التي تهدف إلى إهانة مشاعر المؤمنين.

كما دعت هيئة الرقابة على الاتصالات "روس كوم نادزور" وسائل الإعلام الروسية إلى "الامتناع عن نشر" الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد.

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شبكة عيون الإخبارية