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تونس تعتمد 5 سفراء جدد

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، سلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة خلال موكب انتظم بقصر قرطاج.

© Sputnik . Valeriy Shustov

وأوردت الصفحة أسماء السفراء الجدد وصور ترصد لحظة تسلم أوراق اعتمادهم من الرئيس التونسي، وأولهم نجم الدين لكحل، الذي تم تعيينه بمنصب سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

والثاني هو شفيق حجي، الذي تم تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان، بينما الثالثة هي حياة الطالبي، التي تم تعيينها سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند.

وشملت التعيينات صبري الشعباني، الذي تم تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومحمد كريم بن بشر، الذي أصبح سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون.

ولفتت رئاسة الجمهورية التونسية إلى أن السفراء الجدد أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي.

© Sputnik / M.hassan

إنفوجراف - الاتفاق الأمريكي مع تونس والمغرب

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