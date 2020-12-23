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كيف وصل لقاح كورونا إلى الكويت ومن يستفيد منه

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وتضم الشحنة نحو 150 ألف جرعة، سيستفيد منها 75 ألف شخص، بحسب مصادر تحدثت مع موقع صحيفة "القبس" الكويتية.

© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE

ونشرت الصحيفة تفاصيل وصول الدفعة الأولى من اللقاح للدولة الخليجية، التي سجلت149 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح وصلت عن طريق الخطوط الجوية الإماراتية، قادمة من بلجيكا.

ولفتت إلى أن "الحملة ستبدأ في غضون اليومين المقبلين وليس اليوم الأربعاء"، وأكدت المصادر، وفقا للصحيفة، أنه "يجري استكمال الخدمات اللوجستية في القاعة المخصصة بأرض المعارض رقم 5، كبعض الأجهزة والطابعات، مرجحة الانتهاء من إنجازها خلال مدة قصيرة".

وأكدت على أن الطواقم الطبية مستعدة للبدء في حملة التطعيمات ضد كورونا. 

وأشارت المصادر إلى أن "الشحنة سيستفيد منها العاملون في الصفوف الأمامية وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة".

وأفدت الصحيفة، نقلا عن المصادر، إلى أنه سيتم الحرص على عدم وجود كثافة بين المراجعين وتحقيق التباعد الاجتماعي، وعدم وجود أي طوابير، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم انتقال عدوى الفيروس.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت عن قيامها بتدريب أكثر من 400 موظف على نظم التعامل مع اللقاح ونظم المعلومات ومنع العدوى وسير العمل داخل القاعات. 

 

SputnikNews

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