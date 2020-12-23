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وأضاف: "لقد شهدنا أن الشعب الإيراني بصموده وثباته هزم من كانوا ينتظرون هزيمته، ومن هنا علينا أن نمنع الحرب الاقتصادية من تحقيق أهدافها"، مشيرا إلى "هزيمة أمريكا أمام إيران على الساحة الدولية".
وقال الرئيس الإيراني: "لقد بات الأمريكيون معزولين، وكل محاولاتهم ضد إيران في مجلس الأمن الدولي باءت بالفشل، ولم يقف معهم حتى حلفاؤهم التقليديون ومن بينهم الأوروبيون"، مشددا على أن "حكومته وضعت مسألة إفشال الحظر الظالم على رأس أولوياتها وبالتالي فإن إنهاء الحظر وإفشال الحرب الاقتصادية يعني إحباط المخططات الصهيونية والرجعية اللتين تواطئتا مع المتطرفين الأمريكيين لفرض الحظر على إيران".