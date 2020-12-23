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لبنان... تجدد التواصل مع "ألفاريز أند مارسال" بشأن التدقيق الجنائي

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© AP Photo / Hussein Malla

ذكرت ذلك قناة "إل بي سي" اللبنانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أعلن ذلك بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال غازي وزني: "استنادا إلى قانون مجلس النواب وقرارات ، تقرر التواصل مع شركة ألفاريز أند مارسال".

وتابع: "الهدف من ذلك هو متابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة".

وكان مجلس النواب قد قرر بأن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه".

© Sputnik

خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة

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