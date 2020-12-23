أخبار عاجلة

الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة التركية بإقرار قانون يقيد نشاط المؤسسات الخيرية -
600 سيارة دفع رباعي للفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل -
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8740.66 نقطة -
"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية -
"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها من الهجمات الإلكترونية -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - آخر اخبار الصحف العالمية بتاريخ 23/12/2020

  • DMC
  • 127
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - روائع تتحدى الزمن..“ معانا ريال“

8 الصبح - روائع تتحدى الزمن..“ معانا ريال“

8 الصبح - آخر تطورات اللقاحات المضادة لكورونا وتعامل دول العالم مع انتشار الوباء

8 الصبح - آخر تطورات اللقاحات المضادة لكورونا وتعامل دول العالم مع انتشار الوباء

8 الصبح - التعليم العالي: انتظام الدراسة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

8 الصبح - التعليم العالي: انتظام الدراسة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 27-12-2020

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 27-12-2020

شبكة عيون الإخبارية