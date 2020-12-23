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توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور)
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
رئيس المحكمة الدستورية يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء.. غدًا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
"مصر للطيران" تسيِّر 46 رحلة دولية تقل 4379 راكبًا.. غدًا
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
مع تزايد إصابات "كورونا".. وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئي للحفاظ على الاقتصاد
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل
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الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
٢٤ يناير.. الحكم في دعوى منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل
-
الأحد 27 ديسمبر 2020 03:40 مساءً
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8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 23/12/2020
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DMC
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:10 مساءً
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