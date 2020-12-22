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"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

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دشن مشروع تسمية شوارع المحافظة بأسماء الشهداء وشهد توقيع عدة شراكات

قام وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني بزيارة ‫لبلدية محافظة أضم التقى خلالها محافظ أضم عمر بن عامر السفياني ورئيس بلدية المحافظة المهندس عمر بن أحمد الزهراني ورؤساء الأقسام بالبلدية وأعضاء المجلس البلدي. وقد حضر حفل تدشين أسماء شوارع المحافظة والمراكز بأسماء الشهداء، كما شهد توقيع عدة شراكات، ثم شاهد عرض عن منجزات البلدية.

وتفقد "الزهراني" خلال الزيارة سير العمل بالبلدية والوقوف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها، ومن ثم جولة على المشروعات قيد التنفيذ بالمحافظة ومنها مشروع المطل، والسوق الشعبي، تطوير وتحسين مثلث ضبيعة، وإنشاء الطريق الدائري، وحديقة الضحي.

كما قام بجولة على مراكز المحافظة، شملت مراكز المرقبان وربوع العين، وحقال.

واجتمع "الزهراني" برئيس وأعضاء المجلس البلدي ومنسوبي البلدية. وتهدف هذه الزيارة للوقوف ميدانيًا على احتياجات البلدية والمراكز وبذل المزيد من الجهد والتطوير الدائم تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين.

ويقوم "الزهراني" غدًا الأربعاء بزيارة لمركز الجائزة للوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدمة والمشروعات الجاري تنفيذها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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