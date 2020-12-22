مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء

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أكدوا لـ "سبق" أنها تأتي امتداداً لاهتمام القيادة.. ويفتتح عدة مشاريع تنموية

عبّر عددٌ من المسؤولين والمواطنين بمحافظة حبونا لـ "سبق" عن سعادتهم، بزيارة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران؛ مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بأحوال المواطن وامتداداً لتفقد احتياجاتهم ورفع الخدمات المقدمة لهم، ودفعة قوية نحو النمو والتطور في جميع المجالات وخاصة الخدمية منها.

وتفصيلاً، قال محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، لـ "سبق" إن زيارة الأمير جلوي بن عبدالعزيز لمحافظة حبونا تأتي ضمن اهتمام سموه الكريم بدعم التنمية لهذه المحافظة الغالية وأهلها كما هو الحال في جميع محافظات منطقة نجران؛ مشيراً إلى أن سموه سيدشن عدداً من المشاريع التنموية للمحافظة.

وأضاف أن هذه الزيارة الميمونة هي زيارة خير ونماء للمحافظة وتأتي امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في سبيل متابعة احتياجات المواطنين في كل مكان، وهي امتداد لما تقدمه الدولة لمواطنيها في جميع المحافظات وسوف تجني البلاد ثمارها بحول الله وقوته.

ومن جانبه، ثمّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، في حديثه لـ "سبق" جهود أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول، ومتابعتهما الحثيثة لكل ما من شأنه التوسع في برامج التدريب التقني والمهني، وتغطية محافظات المنطقة بوحدات المؤسسة، وبيّن أن فرع الكلية التقنية بمحافظة حبونا واحد من بين وحدات المؤسسة بالمنطقة التي تهدف إلى سد احتياج المنطقة ومحافظاتها بالمتدربين المؤهلين لسوق العمل، مقدماً شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على متابعته وحرصه للرقي بمخرجات وجودة التدريب التقني والمهني في منطقة نجران ومحافظاتها.

وقدم "آل جبار" شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لحفل تدشين فرع الكلية بالمحافظة، مضيفاً: تأتي هذه الرعاية ضمن اهتمام سموه ودعمه الدائم للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ومحافظاتها منوهاً بما حظيت به محافظة حبونا من اهتمام ورعاية سموه كغيرها من المحافظات.

وقال "آل جبار" إن مبنى فرع الكلية التقنية بحبونا صمم وفق أحدث المعايير الهندسية الحديثة وجمعت كافة المرافق التدريبية التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريب والمتدربين للرقي بالعملية التدريبية وتلبية احتياجات أبناء محافظة حبونا والمراكز التابعة لها من مخرجات التدريب التقني بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وذلك بالاهتمام بقطاع التدريب وتلبية حاجات سوق العمل السعودي بسواعد مدربة ومؤهلة.

وقال عضو مجلس المنطقة الشيخ مانع بن صمعان آل نصيب؛ إن الزيارة هي امتداد للزيارات والجولات التفقدية الدائمة لأمير نجران لكافة المحافظات وتعبر عن التواصل بين القيادة والمواطنين في كل مواقعهم وترجمة حقيقية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في الاهتمام بالمواطنين وتقديم كل الخدمات لهم وتأمين كل متطلباتهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف: هذه الزيارة الكريمة لها أثر بالغ في نفوس أهالي محافظة حبونا حيث تعبر عن مدى التواصل والتلاحم بين الشعب وحكومتنا الرشيدة وتشجيع المواطنين والمسؤولين على بذل المزيد من الجهد والعمل لرقي وتطور المحافظة والذي سيكون له تأثير على تطور الوطن.

ومن جهته، قال عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، عبدالرحمن بن سالم ال سعد، في حديثه لـ"سبق": نسعد نحن أهالي المحافظات الشمالية بمنطقة نجران بما يقدمه الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول لنا في تلك المحافظات وما هذه الزيارة الميمونة التي يقوم بها لمحافظة حبونا إلا دلالة واضحة لما يقدم لتلك المحافظات؛ فهو يدرك حجم المسؤولية والثقة التي نالها من قيادة هذه البلاد المباركة - حفظهم الله - فنراه رغم كبر المسؤوليات متواجداً في كل المحافظات يتابع افتتاح المشاريع واستقبال الأهالي والاجتماع بهم والاستماع لأرائهم والعمل بكل مفيد فيها ويحرص بالاجتماع بكل مسؤولي المحافظات بعد كل زيارة والتأكيد عليهم وحثهم على القيام بالأدوار المكلفين بها لخدمة تلك المحافظات بناءً على توجيهات قيادتنا الكريمة لخدمة المواطن.

وأضاف "آل سعد": في الوقت القريب تشرفت محافظة بدر الجنوب في أقصى الشمال الغربي للمنطقة بتواجد سموه وافتتاح العديد من المشاريع واعتمادها لتكون الوجهة السياحية الأولى للمنطقة وتسخير كل الإمكانات بالمنطقة وحسب الأنظمة للعمل على ان تكون المحافظة حسب ما يتمناه سموه وكل أبناء نجران حيث تمتلك المقومات السياحية التي تجعل منها مقصداً سياحياً للجميع وبعدها تشرفت محافظة يدمة في أقصى الشمال الشرقي للمنطقة بتواجدة فيها وبعد ذلك تواجد حفظه الله في عروس الربع الغالي محافظة شرورة في الوقت القريب وأصدر توجيهاته بأن تكون مكاناً ومقصداً للجميع في فصل الربيع والعمل على إيجاد الفعاليات المناسبة مع طبيعة تلك المحافظة.

وتابع "آل سعد" : اليوم تتشرف محافظة حبونا بوجوده فيها لاستكمال افتتاح مشاريع التنمية فيها والوقوف عليها والاجتماع بالجهات المسؤولة بها وتوجيههم لتقديم كل ما يخدم تلك المحافظة ومراكزها وساكنيها أسوة بما جرى في زياراته السابقة للمحافظات المذكورة ويختتم سموه تلك الزيارة بلقاء الأهالي والاستماع لهم وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ ونقدم من الشكر أجزله لسموه ونقول له سعدنا بوجودك معنا ونعدك بالوقوف خلفك أمام ولاة أمرنا فداءً للوطن وحفظ الله القيادة ونصر جنودنا على الحدود.

وقال الصحفي خالد آل فاضل، إن زيارة الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران لمحافظة حبونا؛ تعتبر رافداً من روافد العطاء والنماء وتفقد احتياجات المواطنين والوقوف على مطالبهم مما يسهم في رقي المحافظة وازدهارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله-.

وأشار "آل فاضل" إلى أن أمير المنطقة يعتبر الداعم الأساس لمشروعات التنمية بالمحافظة وما هذه الزيارة التي قام بها لتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بالمحافظة إلا تأكيد للتلاحم بين القيادة والمواطنين.

ويزور الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً محافظة حبونا، يتفقد خلالها المحافظة ويفتتح عدداً من المشروعات التنموية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية.

وتأتي الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها الأمير جلوي لمحافظات المنطقة للاطلاع على الخدمات المقدمة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.