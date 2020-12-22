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خاص| إجازة "بدون راتب" لرئيس قطاع المعاهد.. و4 مرشحين أمام شيخ الأزهر

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خاص| إجازة "بدون راتب" لرئيس قطاع المعاهد.. و4 مرشحين أمام شيخ الأزهر خاص| إجازة "بدون راتب" لرئيس قطاع المعاهد.. و4 مرشحين أمام شيخ الأزهر

مصراوي Masrawy

10:17 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:
قالت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، لمصراوي، إن الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حصل على إجازة من عمله بدون مرتب، لحين بلوغ السن القانونية للمعاش بعد 3 أشهر.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن الشيخ صالح عباس تغيب عن مكتبه منذ السبت الماضي، وأبلغ الشيخ أيمن عبدالغني وكيل القطاع لشئون التعليم بتسيير الأعمال بدلا منه، لحصوله على إجازة بدون راتب حتى نهاية فترته في مارس المقبل.

وأرجعت المصادر سبب حصول الشيخ صالح عباس على إجازة بسبب "ضغوط العمل التي واجهها الفترة الماضية منذ عودته رئيسًا للقطاع أكتوبر الماضي بقرار من رئيس الوزراء، بعد أن أمضى عاما ونصف في منصب القائم بأعمال وكيل الأزهر"، مشيرة إلى أن "عباس" كان يضطر في بعض الأحيان لمغادرة مكتبه في ساعة متأخرة من الليل.

ونوهت المصادر إلى أن الشيخ أيمن عبدالغني وكيل القطاع لشئون التعليم، وقّع على القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء مناهج شهر يناير لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، والتي كان آخرها قبل قليل، حول رفع الغياب وتقديم امتحانات نصف العام للثاني من يناير المقبل.

ونوهت المصادر إلى أن الإمام الأكبر سيصدر قرارا خلال أيام بتكليف أحد القيادات بتيسير أعمال منصب رئيس القطاع بدلا من الشيخ صالح عباس، مشيرة إلى أن الأسماء المرشحة لتولي المنصب ه: "الدكتور أحمد خليفة شرقاوي الأمين العام للمكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد، والشيخ أيمن عبدالغني وكيل القطاع لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبدالعال وكيل شئون المناطق، الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، رئيس كنترول الشهادة الثانوية".

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