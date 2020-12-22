أديرة مركز ناصر ببني سويف تعتذر عن استقبال المهنئين خلال عيد الميلاد

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن دير الأنبا أنطونيوس وكذلك دير الأنبا بولا بمركز ناصر شمال بني سويف الاعتذار عن استقبال أية زيارات رسمية، أو شعبية، صباح يوم عيد الميلاد المجيد، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد.

قال القمص فام الانطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس إن جميع الأديرة تقدر محبة الجميع وحرصهم علي تقديم التهنئة صباح يوم العيد وطوال اليوم، إلا أنها تعتذر هذا العام نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب من الجميع مساندة الدولة المصرية في مجابهة هذا الوباء الذي يجتاح العالم، وذلك من خلال التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

ودعا القمص باسليوس وكيل دير الأنبا بولا الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها و يكلل جهود الأطباء الجبارة وتضحياتهم في سبيل اقتلاع هذا المرض اللعين من مصر، مثنيًا على جهود جميع رجال المحافظة، ورجال الأمن، وكافة القيادات الذين يعملون ليل نهار من أجل الخروج من هذه الفترة الحرجة.​