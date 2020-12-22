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بنود الإعلان الثلاثي المشترك بين المغرب وأمريكا وإسرائيل

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بنود الإعلان الثلاثي المشترك بين المغرب وأمريكا وإسرائيل بنود الإعلان الثلاثي المشترك بين المغرب وأمريكا وإسرائيل

مصراوي Masrawy

10:14 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


وكالات

وقع المغرب، مساء الثلاثاء، إعلان ثلاثي مشترك مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ووقع الإعلان المشترك عن المغرب رئيس سعد الدين العثماني، وعن الولايات المتحدة المستشار الخاص للرئيس ، جاريد كوشنر، وعن إسرائيل، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي من العاصمة الرباط: "هذا حدث هام يأتي كتنفيذ لعناصر المكالمة الهاتفية التي تمت بين العاهل المغربي والرئيس ترامب، وكانت تلك المكالمة نتيجة عمل دام أكثر من سنة ونصف منذ زيارة جاريد كوشنر للمغرب في مايو 2018".

وأوضح أنه تم التوقيع على إعلان مشترك ثلاثي أمام العاهل المغربي، وجاء فيه:

1- الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل.

2- الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

3- تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.

4- إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

وتضمن الإعلان المشترك، اتفاق مغربي أمريكي إسرائيلي، على الالتزام بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في الإعلان والنهوض بها والدفاع عنها. وقيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته وتحديد مزيد من الخطوات قبل نهاية يناير المقبل.

وأعلن المغرب، أن فتح مكتب الاتصال سيتم خلال الأسبوعين المقبلين.

وهبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الاسرائيلية من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر وآخر إسرائيلي يترأسه المستشار الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوقيع سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدًا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

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