أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن

Print
تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت  في المملكة (2499) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (940) في محافظة العاصمة عمّان.
- (615) في محافظة إربد، منها (23) في الرمثا.
- (213) في محافظة الزرقاء.
- (157) في محافظة جرش.
- (138) في محافظة البلقاء.
- (112) في محافظة المفرق.
- (92) في محافظة الكرك.
- (80) في محافظة عجلون.
- (48) في محافظة مأدبا.
- (46) في محافظة العقبة.
- (41) في محافظة الطفيلة.
- (17) في محافظة معان، منها (7) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (277,448) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (27,676) حالة.
- سُجّلت (36) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3604) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (145) حالة، فيما غادرت (151) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1054) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (870) بنسبة إشغال (20%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (313) بنسبة إشغال (34%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (161) بنسبة إشغال (19%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3062) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (246,168) حالة.
- تمّ إجراء (20,215) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,983,088) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.36%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

من مصر | استشاري صحة نفسية تتحدث عن فكرة الاطمئنان الزائف في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا

من مصر | استشاري صحة نفسية تتحدث عن فكرة الاطمئنان الزائف في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا

من مصر | فقرة عن كيفية الحفاظ على الجمال الداخلي والخارجي في ظل أزمة فيروس كورونا

من مصر | فقرة عن كيفية الحفاظ على الجمال الداخلي والخارجي في ظل أزمة فيروس كورونا

من مصر | فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم ويسجل 80 مليون إصابة و600 ألف وفاة

من مصر | فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم ويسجل 80 مليون إصابة و600 ألف وفاة

شبكة عيون الإخبارية