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الصحة العالمية: العثور على سلالة كورونا المتحورة في 5 دول جديدة

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الصحة العالمية: العثور على سلالة كورونا المتحورة في 5 دول جديدة الصحة العالمية: العثور على سلالة كورونا المتحورة في 5 دول جديدة

مصراوي Masrawy

10:26 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

جنيف - (د ب أ)

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، إنه تم العثور على السلالة الجديدة من التي أثارت الفزع في بريطانيا لدى أشخاص في أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى حالات قليلة في الدنمارك.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة مايك ريان، في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة أكبر من السلالات المعروفة سابقًا، إلا أن انتقال العدوى ليس بنفس سرعة الإصابة بالحصبة والغدة النكافية والجدري.

وقالت ماريا فان كيركوف، كبيرة الباحثين في (كوفيد-19) بمنظمة الصحة العالمية، إن السلالة الجديدة التي تم العثور عليها في جنوب إفريقيا تشبه النوع الموجود في بريطانيا، لكن الاثنين غير مرتبطين.

وكان مسؤولو المنظمة الدولية قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة من المرض.

وقال مايك ريان في مؤتمر صحفي إن "الوضع ليس خارج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر"، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصًا.

وذكرت ماريا فان كيركوف أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد إلى أي مدى هذه الزيادة مرتبطة بتغيرات في طبيعة الفيروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين.

وأكدت أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراض مرضية أكثر حدة أو أخطر على الحياة.

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