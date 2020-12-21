أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر -
روحاني: لا يمكن الثقة بأمريكا في أي شيء -
خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا -
تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا -
خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا" -
انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة -
بالصور.. وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفيات العزل والطوارئ -
تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية -
لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة المؤسس ترصد وتوثق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل

Print
جامعة المؤسس ترصد وتوثق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل جامعة المؤسس ترصد وتوثق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل
عسيري: الكوكبان وقعا على زاوية 0.1 درجة وهي الأقرب بينهما منذ 397 عامًا

جامعة المؤسس ترصد وتوثق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل

قام قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم برصد وتوثيق ظاهرة الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل وإجراء بث مباشر للحدث من الساعة السادسة إلى السابعة مساء اليوم الاثنين باستخدام تلسكوب قطر عدسته 40 سم.

وفي التفاصيل، قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري إن أهمية الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل تكمن في أنه لا يتكرر إلا مرة كل عشرين عامًا في حين تميز اقتران هذه السنة بأن الكوكبين قد وقعا على مسافة زاوية 0.1 درجة وهي المسافة الأقرب بينهما منذ 397 عامًا، ومن جهة ثانية من المفترض ألا يقع الكوكبان على هذه المسافة نفسها الزاوية مرة أخرى إلا بعد 60 عامًا.

وأوضح أن الاقتران يعرّف بأنه ظهور جرمين في السماء بالقرب من بعضهما على خط طول سماوي واحد، ويؤدي اختلاف زمن دوران الكوكبين العملاقين المشتري وزحل حول الشمس إلى التقاء الكوكبين مرة واحدة كل 20 عامًا. حيث يستغرق المشتري 12 سنة أرضية لإتمام دورة كاملة حول الشمس بينما يتم زحل ذلك في 29.5 سنة أرضية.

وبيّن "عسيري" أنه قد أمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، حيث ظهر المشتري وزحل وكأنهما جرم سماوي واحد يلمع في السماء. أما من خلال التلسكوب فقد تم رصد الكوكبين معًا في مجال الرؤية نفسه. كما تمت رؤية حلقات زحل إلى جوار أقمار جاليليو الأربعة للمشتري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر

الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية