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حبس مُسن ونجله بحوزتهما 240 فرش حشيش

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حبس مُسن ونجله بحوزتهما 240 فرش حشيش حبس مُسن ونجله بحوزتهما 240 فرش حشيش

مصراوي Masrawy

09:49 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أمر المستشار علي عبدالمنعم رئيس النيابة العامة بمركز طما بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الإثنين، حبس مُسن ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبطت بحوزتهما 240 فرش حشيش.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بضبط كل من "حمدان. أ" 64 عامًا عامل ونجله "محمود" 34 عامًا سائق ويقيمان دائرة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، أثناء ترويجهما المواد المخدرة مستخدمين سيارة نقل، وبحوزتهما 240 فرش حشيش، بإجمالي وزن 24.5 كيلو جرام.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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