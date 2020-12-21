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"الصحة": تطبيق إجراءات احترازية مشدَّدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحور

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"الصحة": تطبيق إجراءات احترازية مشدَّدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحور "الصحة": تطبيق إجراءات احترازية مشدَّدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحور

أعلنت "الصحة" فحص 34 راكبًا، وصلوا مساء اليوم الاثنين إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادمين من هولندا؛ إذ تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وأخذ عينات من جميع الركاب في المطار، وظهرت نتائجها جميعها سلبية، وسيتم استكمال العزل والفحص حتى انقضاء 14 يومًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تقوم بها الصحة لرصد فيروس كوفيد-١٩ المتحور، والتصدي له، حتى تكتمل المعلومات الوبائية حيال هذه السلالة من الفيروس.

وأبانت أنها تقوم حاليًا بالتواصل مع قائمة القادمين بعد تاريخ 8/ 12، ممن سبق لهم الفحص، ونتيجتهم سلبية، وعددهم (1131 شخصًا)، وطلبت منهم إجراء الفحص، والالتزام بالعزل. لافتة إلى أنه جارٍ العمل على التسلسل الجيني للعينات الإيجابية عن طريق المختبر الصحي الوطني.

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع ⁦@SaudiMOH937⁩ لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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