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المعارض الروسي نافالني يؤكد اعتراف أحد المتورطين في محاولة اغتياله

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المعارض الروسي نافالني يؤكد اعتراف أحد المتورطين في محاولة اغتياله المعارض الروسي نافالني يؤكد اعتراف أحد المتورطين في محاولة اغتياله

مصراوي Masrawy

09:48 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ)

قال المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يتعافى من تسمم شبه قاتل إنه خدع أحد القتلة المحتملين للاعتراف بمحاولة اغتياله.

وبحسب نافالني الذي يعيش في ألمانيا حاليًا، فإنه تظاهر بأنه مستشار لأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وأجرى محادثة هاتفية مع من قال إنه أحد عملاء جهاز الأمن الفيدرالي (إف.إس.بي) الذي اتهمه بترتيب محاولة تسميمه، وسجل هذه المحادثة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبث نافالني هذه المحادثة التي استمرت 45 دقيقة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب. وتعتبر هذه المحادثة أحدث تطور في القضية بعد أن زعم تقرير نشره موقع التحقيق "بيلنجكات" في الأسبوع الماضي، أن وحدة سرية لجهاز الأمن الفيدرالي متخصصة في السموم تعقبت نافالني منذ يناير 2017.

من ناحيته نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي الأسبوع الماضي أي دور لحكومته في محاولة التسمم التي تعرض لها نافالني، وقال إنه إذا أرادت السلطات الروسية قتل نافالني لنجحت في ذلك.

وأضاف الرئيس الروسي أن نافالني كان خاضعًا للرقابة وأن تقرير موقع بيلنجكات يعتبر دليلاً على أن الناشط الروسي المناوئ لحكومة بلاده كان يتعاون مع المخابرات الأمريكية.

وقال نافالني إنه اتصل بأعضاء آخرين في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ولكن يبدو أنهم لم يلتقطوا الطعم، في حين أن الشخص الذي وقع في الفخ قال له إنه كان مسؤولا عن مرحلة تنظيف المكان بعد تنفيذ عملية التسميم وليس عن عملية التسميم نفسها.

كان نافالني قد تعرض للتسمم أثناء مشاركته في حملة سياسية بإقليم سيبيريا الروسي في أغسطس الماضي.

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