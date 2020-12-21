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تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

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تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تركيا تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

مصراوي Masrawy

09:35 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا .

وأوضحت الوزارة، في بياناتها اليومية أوردتها قناة " اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18351، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2043704، وأشارت إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية قفزت فوق الـ4٪ لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وفرضت السلطات التركية حظر التجول وأغلقت المطاعم للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلقت أمس الأحد الرحلات الجوية مع بريطانيا ودول أخرى بسبب سلالة الفيروس الجديدة.

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