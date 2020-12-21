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الصحة الأمريكية: نتعهد بإعطاء 50 مليون شخص لقاح كورونا بحلول نهاية يناير

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الصحة الأمريكية: نتعهد بإعطاء 50 مليون شخص لقاح كورونا بحلول نهاية يناير الصحة الأمريكية: نتعهد بإعطاء 50 مليون شخص لقاح كورونا بحلول نهاية يناير

مصراوي Masrawy

09:22 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تخطط لإعطاء 50 مليون شخص جرعتهم الأولى من لقاح الذي تنتجه شركتا فايزر/بيونتيك بحلول نهاية يناير المقبل.

ويتطلب لقاح فايزر جرعة تقوية ثانية للوصول إلى فعاليته الكاملة.

ويأتي هذا الخبر مع وصول شحنات لقاح ثان، تنتجه شركة الأدوية مودرنا، إلى المراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد، على أن يتم إعطاء اللقاحات الأولى في الساعات المقبلة.

وبين لقاحي فايزر ومودرنا، يتوقع أزار أن يتلقى 100 مليون شخص جرعة أولى على الأقل بحلول نهاية فبراير.

وتوقع أزار أنه مع ظهور لقاحات إضافية في وقت مبكر من العام المقبل، سيتم تطعيم عدد كافٍ من الناس في الولايات المتحدة بحلول الربع الثاني من عام 2021 للسماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

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